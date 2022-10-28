Весенние ветреницы распустились в Приморье в конце октября

Нежный весенний цветок заметили в Приморье в октябре. Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда».

В приморском лесу появилось нежданное чудо: зацвели нежные, весенние растения. Нашли амурскую ветреницу сотрудники национального парка «Земля леопарда». Они поделились фотографиями природной аномалии 28 октября в своих социальных сетях.

Обнаружили белоснежные цветы во время полевых работ. Они сильно выделялись среди красно-желтых красок осени. Как правило, амурская ветреница первая показывает свои лепестки после холодной зимы.

Причиной аномалии стала переменчивая погода на юго-западе Приморья. После похолодания несколько дней было тепло и довольно солнечно, позже снова пришли заморозки. Очевидно, цветок перепутал время года и повторно распустился из-за кратковременной оттепели.

Жителей края порадовало необычное явление. В комментариях под фотографиями цветов они не только восхищаются красотой, но и придумывают остроумные шутки:

– Так вот куда пошла падчерица за подснежниками, – отмечают они.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что сирень зацвела осенью в Ботаническом саду.

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