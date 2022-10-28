Водитель автомобиля правительства Приморья сбил ребенка в Большом Камне

Машина, которая принадлежит правительству Приморья. Фото: прокуратура Приморья.

Стали известны новые детали ДТП в Большом Камне. Там водитель сбил ребенка, который выбежал на пешеходный переход. Оказалось, что машина принадлежит правительству Приморского края. По нашим источникам, пассажиром был Захар Овчинников, директор департамента внутренней политики.

В правительстве также отметили, что автомобиль был в муниципалитете в рабочей поездке. Пассажир сразу же вызвал скорую и оказал отлетевшему от удара мальчику первую помощь. Директор департамента внутренней политики постарался обездвижить его, чтобы тот не навредил себе до приезда врачей.

Как и писала «Комсомольская правда – Владивосток», сейчас ребенок находится в больнице. Его прооперировали, и за состоянием следит краевой минздрав.

Напомним, что 67-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по улице Карла Маркса и не сбавил скорость перед пешеходным переходом. Из-за этого он не успел среагировать на выбежавшего прямо на дорогу мальчика. Между тем стаж мужчины за рулем – 50 лет. На его счету нет административных нарушений и уже известно, что пьяным за рулем он не был.

На фигуранта завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит срок до двух лет.

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