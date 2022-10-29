Тематическая иллюстрация.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Поле повышенного атмосферного давления определяет погоду в Приморье в субботу, 29 октября. Как рассказали специалисты «Примгидромета», температура воздуха днём составит +2…+13°C. Осадков не ожидается, в отдельных районах на дороге образуется гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный.
Во Владивостоке сохранится переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днём +7…+9°С.
В Уссурийске также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днём +9…+11°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днём +11…+13°C.
Напомним, еще вчера, 28 октября, север Приморья накрыл снег. Спасатели эвакуировали людей с перевалов, а маршруты автобусов отменили. При этом, как писала "КП", в приморском лесу зацвели амурские ветреницы.
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