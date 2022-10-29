Пробка на границе с Китаем. Фото: Уссурийская таможня

Большегрузы стали быстрее проходить погранпункт «Краскино». Об этом дальнобойщики рассказали Telegram-каналу «Зa Краскино». Теперь проезд через границу осуществляется с помощью электронного регулирования.

По словам водителей, раньше очередь составлялась с помощью обычных списков, и особо наглые дальнобойщики через «братков» проезжали в Китай раньше остальных. Согласно новым правилам записаться в перечень на проезд можно только один раз, поэтому число машин резко сократилось.

– В этот раз я проходил по «старому порядку», причем, стоял в очереди недолго, дней 20. Туда [в Китай – прим. ред.] заехал пустой, прицепил фуру с китайским товаром, около суток простоял на обратном пути на российской границе. В основном задержка связана с нашими грузополучателями. Это московские компании, они начинают деятельность, когда в Приморье уже послеобеденное время. Но и смены бывают разные – некоторые таможенники работают оперативнее, успевают пропустить на десяток автомобилей больше, чем другие, – поделился с каналом шофер.

В дальнейшем, надеются дальнобойщики, электронный вариант списков избавит Краскино от очередей.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» описывала ужасное состояние приморских погранпунктов. Полпред президента в ДФО назвал инфраструктуру приморских переходов «светом далекой надежды». По его словам, сейчас там снова проводится серьезная модернизация, которую планируют завершить к 2024 году.

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