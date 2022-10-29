Роль КПВ Вьетнама и Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в деле обновления и развития Вьетнама в период с 2011 года по настоящее время

Дебют Центрального комитета КПВ 13-го созыва. ФОТО: ВИА

С 2011 года по настоящее время в мире произошло много сложных событий, особенно вырос государственный долг разных стран, рост мировой экономики замедлился, повысился уровень безработицы.

Вместе с тем человечество вступило в эпоху Четвертой промышленной революции. Столкнувшись с такой ситуацией, Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) во главе с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом решительно руководила, постепенно дополняла и совершенствовала курс обновления страны, дополняя Платформу строительства в переходный период к социализму.

На этой основе изначально сформировалась система взглядов и принципов руководства политикой обновления на пути к социализму в соответствии с реальностью Вьетнама.

XII всевьетнамский съезд КПВ (1 января 2016 года – прим. ред.) подтвердил свою решимость продолжать политику Доймой (обновление – прим. ред.), ускорять индустриализацию и модернизацию страны, а также международной интеграции, стремясь поскорее превратить Вьетнам в русло современной промышленности.

Под руководством КПВ, которой руководил товарищ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, политика Доймой во Вьетнаме добилась больших достижений. Страну удалось преобразить в политическом, экономическом и социальном аспектах.

Вьетнам благополучно вышел из социально-экономического кризиса. Экономика страны росла относительно быстро и стабильно, укреплялась материально-техническая база, а жизнь населения постоянно улучшалась. Среднегодовой экономический рост почти достиг 7%.

Реструктуризация экономики дала первые положительные результаты. Доход на душу населения увеличился с 200 долларов США в 1990 году до 2.200 долларов США в 2015 году и 2.587 долларов США в 2018 году. Во Вьетнаме сформировались некоторые ключевые экономические секторы: нефтегазовая отрасль, обувная и швейно-текстильная промышленность, производство морепродуктов и продовольствия, технические культуры, налажена сборка электронных устройств.

Вьетнам решил и проблемы продовольственной безопасности. В стране постепенно сформировался институт рыночной экономики с социалистической ориентацией. Экономика прочно интегрировалась в регион и мир благодаря торговым отношениям с более чем 200 странами и территориями, подписанию двусторонних торговых соглашений с более чем 100 странами, в том числе 20 соглашений нового поколения.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. ФОТО: ВИА

В социально-культурной сфере, материальная и духовная жизнь населения всех слоев заметно улучшилась. В стране был достигнут социально-культурный прогресс, сформировалось социальное обеспечение, а жизнь людей ежегодно улучшается. Внимание государства было сосредоточено на построении культуры и развитии вьетнамцев всесторонним образом. Работа по созданию рабочих мест, искоренению голода и сокращению бедности также дала хорошие результаты: уровень бедности снизился с 53% в 1993 году до 6% в 2015 году. Сегодня Вьетнам в основном выполнил Цели развития тысячелетия, поставленные Организацией Объединенных Наций.

Что касается формирования политической системы, то построение социалистического правового государства, принадлежащего народу, созданного народом и существующего ради народа, дало первые результаты: Национальное собрание активно способствует законотворчеству, а национальная административная система решительно реформируется.

Национальное собрание постепенно совершенствует организационную структуру и способы работы в рамках социалистического правового государства. Поэтапно совершенствуется государственный аппарат и местные органы власти.

Отечественный фронт и входящие в него организации постепенно обновляют свою организацию и способы работы в соответствии с новой ситуацией. В условиях мировой обстановки со многими сложными событиями, КПВ остается стойкой, непоколебимой в своих целях национальной независимости и социализма, постепенно повышая осознание, обновляя мышление и объединяя идеологию по фундаментальным вопросам дела Доймой с защитой социалистического Отечества в новых условиях; борется за защиту правильных взглядов и курсов; критикует неверные взгляды, требуя политического плюрализма, оппозиционной многопартийности...

Эффективно проводится кампания «Учиться и следовать нравственному примеру Хо Ши Мина» и борьба с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.

Что касается внешних связей, Вьетнам продолжал расширять отношения сотрудничества с большинством крупных стран (Китай, Россия, Индия) и развитыми странами (США, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Южная Корея), установив всеобъемлющее стратегическое партнерство со многими странами мира.

Вьетнам проводит поэтапное мирное урегулирование пограничных, морских и островных территориальных вопросов с соответствующими странами. В то же время страна активизировала переговоры и подписала соглашения о свободной торговле с АСЕАН, ЕС, США... Пользуясь преимуществами официальной помощи в целях развития (ОПР), Вьетнам привлекает прямые иностранные инвестиции (ПИИ), расширяет зарубежные рынки и активно интегрируется в мир.

Что касается национальной обороны и безопасности, то основным и инклюзивным достижением является надежное отстаивание независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности страны, а также обеспечение руководящей роли КПВ и социалистического строя, поддержание политической стабильности, общественного порядка и безопасности.

30 лет проведения политики Доймой было направлено на достижение следующих целей: богатый народ, сильная страна, демократическое, справедливое и цивилизованное общество. КПВ становилась все более зрелой и набрала еще больше опыта в руководстве строительством и защитой страны в новых обстоятельствах. Большие достижения Вьетнама, имеющие историческое значение после 47 лет воссоединения страны еще раз подтверждают важную руководящую роль КПВ и наглядно демонстрируют, что КПВ является ведущим фактором, определяющим все победы вьетнамской революции.

Товарищ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг является автором разработки Платформы строительства страны в переходный период к социализму, а также недавней статьи о некоторых теоретических и практических вопросах о социализме и пути к социализму во Вьетнаме. В частности, его вторая статья была переведена на английский, китайский, испанский, лаосский, кхмерский... и в последнее время получила большое внимание и поддержку со стороны ученых и теоретиков внутри страны и за ее пределами.

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