Приморцы могут бесплатно обследовать здоровье в рамках новой программы

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморский Минздрав запустил в поликлиниках края акцию «Здоровый#Я». Любой желающей старше 18 лет может проверить свое здоровье вечером и в выходные дни, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на правительство региона.

Как рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, чтобы пройти обследование достаточно взять с собой паспорт и наведаться любую в поликлинику. Полис ОМС необходим для тех, кто не имеет приморской прописки.

– В любой день недели с 8.00 до 20.00 часов можно сделать бесплатно и быстро профилактическую диагностику здоровья. Проверить самые проблемные системы организма, пройти обследование на ранее выявление пяти локализаций рака. Тем, кто перенес коронавирус, предлагается проверить систему органов дыхания, – отметила министр.

В правительстве подчеркнули, что график работы учреждений здравоохранения сформирован для удобства работающего населения. Записаться на обследование можно заранее через Госуслуги и по QR-коду на листовках, размещенных в общественных местах. Также запись производится по телефону регистратуры поликлиники. Те, кто хотят попасть в медучреждение без записи, должны учитывать время пиковых нагрузок в поликлиниках. Лучше приходить во второй половине дня.

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