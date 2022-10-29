В октябре снова началось восстановление до прежних значений. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жилплощадь в Приморском крае – это, как говорится, для богатых. Причем если раньше стоимость квартиры росла в основном во Владивостоке, то сегодня тенденцию подхватили и другие населенные пункты. Среди них - Уссурийск. В коротком разговоре с директором агентства «Городской риелторский центр» Сергеем Косиковым «КП» выяснила, когда «подрос» вторичный рынок.

– Цена, конечно, выросла. Но нужно понимать с чем сравнивать. Если посмотреть, какая была стоимость месяц-два назад, то рост несущественен. Год назад рост наблюдался в первом квартале 2022-го. В феврале-марте был высокий ажиотаж, поскольку люди посчитали, что ипотека подорожает и ринулись покупать квартиры. С этого момента рост прекратился, – отметил Сергей Косиков.

«Провал» образовался в апреле-мае, дав восстановиться рынку только к августу. Снова «вторичка» остановилась в конце сентября, но всего на пару недель – люди забеспокоились, что ипотека «вскачет». В октябре снова началось восстановление до прежних значений.

Эксперт подчеркнул, что сегодня средняя цена за один квадратный метр жилья во Владивостоке достигла приблизительно 150 тысяч рублей. Среди новостроев – незначительно выше. Сравнивая с тем же периодом прошлого года, можно сделать вывод, что рост оказался существенным. В 2021-м стоимость квадрата оценивалась в 120 тысяч.

Во втором по численности населения приморском городе Уссурийске один квадрат обойдется в 70-80 тысяч рублей на «вторичке». Квадратный метр в новостройках близок к прошлогодним значениям во Владивостоке – больше 100 тысяч. Косиков учитывает тот фактор, что свежего жилья в городе немного и у него высокая себестоимость.

Зарубежное и отечественное жилье

Недавно редакция наткнулась на объявление о продаже парковочного места во Владивостоке за 10 миллионов рублей, когда в целом они стоят по 4-5 миллионов. Некоторые приморцы писали, что за такие деньги можно приобрести квартиру за рубежом, но эксперт не согласился с таким мнением.

– Зарубежный рынок очень разнообразный. Я не думаю, что вы сможете купить себе девятиметровую квартиру в центре Токио дешевле, чем пентхаус во Владивостоке. Приобрести квартиру на Пхукете – хорошо, но если вы живете и работаете здесь… купите вы себе там, а что дальше? Вариант сдавать в аренду – он все еще есть, но издержки будут достаточно высокие. Не забывайте, это у нас есть регистрация права собственности, на квартиру, и четыре бетонные стены как бы считаются недвижимостью. В других странах немного другой подход к собственности.

По словам специалиста, владение недвижимостью включает в себя большие расходы. При этом в РФ это достаточном дешевая возможность. Что касается парковочных мест – Сергей Косиков считает, что они дорожают локально в новых жилых комплексах.

В ДФО

Специалисты федерального портала «Мир квартир» также зафиксировали рост цен на частные дома по всему Дальнему Востоку. Цены на коттеджи и дачи постепенно «подтягиваются» к квартирным показателям.

Самые дешевые дома в ДФО находятся в Еврейском АО – 3,11 миллиона рублей, но и они выросли в цене 22% с начала 2022 года. Больше 10,4 миллионов придется отдать за дом в островном регионе – на Сахалине. Традиционно высокие цены за «квадраты на земле» держатся на Камчатке и в Якутии.

В третьем квартале почти на четверть подорожали дома в Хабаровском крае и Приморье – на 24,9% и 24,4% соответственно. Единственный дальневосточный регион, где отмечено снижение цены – Якутия (-1,7%).

Напомним, ранее «КП - Владивосток» писала о том, что произошло на рынке жилья \на фоне объявления частичной мобилизации. По словам экспертов, в отличие от февральской динамики, сейчас в сфере, скорее, взята непреднамеренная пауза.

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