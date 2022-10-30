В прошлый раз пострадали 11 человек: в приморском МВД предупредили людей об опасности

Своевременная смена шин снизит риск неприятных ситуаций на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция обратилась к приморцам, в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю напомнили автолюбителям о замене летних шин на зимние. В связи с резким понижением температурного фона, те, кто проигнорируют данный момент, подвергают опасности себя и остальных. В ведомстве привели статистику прошлогодних ДТП.

– По данным ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в прошлом году первый снегопад спровоцировал в регионе 52 ДТП, в результате которых были травмированы 11 человек, механические повреждения получили 98 транспортных средств.

Своевременная смена шин снизит риск неприятных ситуаций на дорогах. Резкое изменение температуры от минуса к плюсу и обратно приводит к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, и, как следствие, – к потере управления машиной. Автолюбителям не следует затягивать с посещением станций техобслуживания.

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