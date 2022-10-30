Мэр столицы Приморья рассказал, что будет с одним из не самых любимых участков автолюбителей

В ближайшее время специалисты управления дорог приступят к формированию сметы. Фото: Максим Долбнин

Во Владивостоке дорогу от Калинина до Спортивной планируют отремонтировать в следующем году. Решение принял после рабочей поездки мэр города – Константин Шестаков. Уже в ближайшее время специалисты управления дорог приступят к формированию сметы.

– В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплексный ремонт был выполнен на участке от Калинина, 78 до Калинина, 28б. В следующем году мы планируем продолжить ремонт дороги по улице Калинина. Подход к проведению работ будет сохранен – это будет ремонт с соблюдением стандартов нацпроекта, – рассказал глава Владивостока.

В следующем году изменения коснутся еще несколько участков города. Так, например, на улице Пихтовой в районе остановки «Детский парк» установят светофор с кнопкой для пешеходов. Также в порядок приведут территорию в районе улицы Ольховой, которую люди используют в качестве пешеходного пути к Владивостокскому морскому рыбному порту. К весне следующего года участок очистят от незаконных объектов, наведут санитарный порядок, благоустроят пешеходную часть.

Отметим, что в рамках рабочих поездок глава Владивостока Константин Шестаков и специалисты профильных управлений мэрии посещают те объекты и территории, по которым поступали жалобы горожан. В программу выезда включают и общение с жителями, так как именно они лучше всего знают о потребностях района.

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