Не стоит лениться, лучше достать шапку из шкафа. Фото: Иван МАКЕЕВ

На выходных погода радует приморцев солнцем, воскресенье, 30 октября - не исключение. Во Владивостоке дневная температура +5°C, но ощущается, как +1°C. Так что не стоит лениться достать шапку, которую вы могли отложить на зиму. Осадков хоть и не предвидится, но вот скорость ветра 4,6 метра в секунду. А также велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.

В Находке тепло и ясно, температура воздуха 8°C-10°C. Ветер 3 метра в секунду. Вечером столбики термометров упадут до +6°C.

В Уссурийске не предвидится ливней и резких погодных ухудшений. Днем температура воздуха 9°C, вечером снизится до 4, а ощущаться будет как 2.

В Артеме ветер 3 метра в секунду, днем хорошая видимость на дорогах. Днем температура воздуха составит 8°C.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что ждет жителей и гостей Приморского края в ноябре. Приготовьтесь доставать зонтики, вот-вот пойдут дожди.

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