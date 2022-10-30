На праздник прямиком из Барнаула приехали родственники Галины. Фото: su_skr25

В Артеме следователи поздравили с днем рождения жительницу блокадного Ленинграда Галину Борисову, которой исполнилось 90 лет. Сотрудники следственного отдела пожелали пенсионерке здоровья и хорошего настроения, заботы и любви близких, а также подарили цветы и конфеты.

На праздник прямиком из Барнаула приехали родственники Галины - внучка с супругом и их четверо сыновей. Главное достояние Галины Николаевны – 14 правнуков.

Галина родилась в городе Чита. Папа был военным, а мама – врач, позднее они переехали в Ленинград. В семье было четверо детей – две сестры и два брата. Когда началась война, Галя с сестрой учились в начальной школе. Отец ушел на фронт. При наступлении немцев на Ленинград, маме пришлось там остаться с двумя братьями, а Галину с сестрой и с другими школьниками эвакуировали со школы и отправили в Кировскую область в сопровождении учителей.

Девочки пережила диверсию, которую устроили немцы на одной из станции. Немцы взорвали вагон, в котором находились дети. Галина в тот момент уцелела, поскольку ушла с сестрой в столовую на обед. Сейчас она со слезами на глазах говорит слова благодарности тем учителям, которые везли их в Кировскую область, ведь в то страшное время именно они заменили детям родительскую ласку, заботу и любовь.

Галина больше не увидела родителей: папа погиб на фронте, мама умерла в Ленинграде. Братьев сестры не смогли разыскать. Девочек-сирот отправили в Ивановскую область, где Галя получила профессию – ткачиха.

Далее жизнь Галины Николаевны сложилась замечательно – появился любящий и верный муж, родились дети, затем внуки. Сейчас у нее есть самое главное – семья.

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