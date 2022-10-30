Школьница из Владивостока получила премию в один миллион рублей за победу в всероссийском конкурсе

Защита итогового проекта принесла приморской умнице победу. Фото: obrazovanie_vl

Ученица 11 технологического класса МБОУ «Гимназия №1 города Владивостока» Анастасия Бабенко стала победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена»! Радостной новостью поделился в своем Telegram-канале мэр столицы Приморья Константин Шестаков.

На фотографии счастливая Настя держит диплом победителя и сертификат на премию в размере одного миллиона рублей. Девушке предстоит разумно распорядиться деньгами, потратить она их может на образование или запуск стартапа.

Чтобы победить, ей пришлось пройти трудный путь. Сначала школьница прошла в отборочный тур регионального этапа, который проходил на базе ВДЦ «Океан», затем заключительный этап в ВДЦ «Артек». Задания были самыми разными: от решения кейса до командной и личной работы. Необходимо было быстро решать поставленные задачи, используя когнитивные навыки, укладываться по времени в 10-15-20 минут. На полуфинале было очень сложно, соперники были сильными, проявляли лидерские качества. Но защита итогового проекта принесла приморской умнице победу.

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