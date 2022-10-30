Во Владивостоке пьяный любитель женских танцев устроил стрельбу в стриптиз-клубе

Очевидцы рассказывают, что мужчине не понравилось замечание охранников в его сторону. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чего только не случается в увеселительных заведениях Владивостока. Там, где должна царить музыка и веселье, то и дело случаются криминальные истории. Но оно и понятно: под алкоголем люди не ведают, что творят. Так пьяный любитель женских танцев устроил стрельбу в стриптиз-клубе «Естествознание». Однако охрана знает свое дело, когда за хулиганом приехала Росгвардия, выводили его уже с окровавленным лицом.

Очевидцы рассказывают, что мужчине не понравилось замечание о его поведении, тогда он решил показать, что может вести себя еще хуже. Вот только выходка ему теперь может обернуться самым настоящим тюремным сроком. В пресс-службе МВД по Приморскому краю в скором времени сообщат подробности этого инцидента нашему корреспонденту.

Похожая история произошла в этом году в июне в одном из ночных клубов Артема. Выпивший приморец устроил стрельбу по посетителям. На такой опрометчивый поступок он пошел после того, как ему не дали пройти в заведение. Теперь его обвиняют в покушении на убийство.

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