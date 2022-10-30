Наглое, но очень смешное поведение тюленя позабавило приморских моряков

Для моряков подобные встречи с ластоногими - дело привычное. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на воскресенье 30 октября наглый тюлень попал в трал к экипажу находкинского судна «Капитан Фалеев». На данный момент траулер находится в Охотском море в районе Камчатки, где занят добычей кальмара. Но, так уж вышло, что улов интересует не только моряков, но и ластоногих.

Объевшийся зверь совсем не спешил покидать судно, наоборот, хотел полакомиться еще и нагло бродил вокруг кучи кальмара. Пришлось окатить негодяя водой. Пускай и не с первого раза, но тюлень понял, ему тут не рады. Покушали, можно и в родные воды возвращаться.

Для моряков подобные встречи с ластоногими нахлебники далеко не новость. Порой эти звери сбиваются в кучи и кружат у судна, норовясь забраться в сеть, чтобы наесться до отвала без лишних энергозатрат.

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