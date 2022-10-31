До 14 градусов тепла и дождь ожидают приморцев в понедельник, 31 октября

Фото: Анна СОБОЛЬ

В понедельник, 31 октября, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают небольшой дождь к вечеру, ветер возьмет направление с юга, усилившись в течение дня, а воздух сегодня прогреется до 14 градусов тепла. Подробнее в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, к вечеру ожидаются осадки. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, усилившись после обеда. Температура воздуха +8...+10°С.

В соседнем Уссурийске также небольшой дождь к вечеру. Ветер южный умеренный, днем сильный. Утром здесь температуры минусовые, до -1°C. В течение дня воздух прогреется до 12 градусов со знаком плюс.

В Находке переменная облачность, утром ветер слабый, днем – умеренный южный. Температура воздуха +10...+12°C, в утренние часы около 0°C.

Месяц подходит к концу, и «Комсомолка» узнала, каким будет следующий – ноябрь. Подробности в материале.

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