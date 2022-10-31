В Приморье под стражу взяли подозреваемого в двух грабежах и угоне автомобиля

Подозреваемый. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Подозреваемый в совершении двух грабежей и краже автомашины заключен под стражу в Артеме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В полицию обратилась местная жительница – сотрудница торгово-строительной компании. Заявительница сообщила, что в офис, расположенный на улице 1-ая Рабочая, зашел неизвестный мужчина. Угрожая применить насилие, он открыто похитил денежные средства в размере пяти тысяч рублей.

Запись с камер наблюдения. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Специалисты незамедлительно выдвинулись на место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний артемовец. Подозреваемого сразу же задержали, отвезли в отделение полиции, где он во всем признался.

Предварительное следствие установило, что приморец причастен к еще двум подобным преступлениям имущественного характера. По данным пресс-службы ведомства, еще в июле мужчина вызвал такси и похитил у водителя сумку с документами и деньгами в размере 16 тысяч рублей. За несколько дней до этого подозреваемый и вовсе угнал автомобиль марки Subaru Legacy. Машину нашли и уже вернули законному владельцу. Об остальных инцидентах УМВД умалчивает, но точно известно, что мужчина в поле зрения правоохранительных органов уже попадал и не раз.

– Органами предварительного следствия возбуждено два уголовных дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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