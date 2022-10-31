«Адмирал» разгромил соперника в матче КХЛ

Приморские хоккеисты. Фото: ХК «Автомобилист».

Матч «Адмирала» и «Автомобилиста» на территории соперника завершился победой приморской команды. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Матч проходил в Екатеринбурге, куда ХК «Адмирал» прибыл сразу после Омска. Перед игрой тренерский штаб приморцев по минимуму изменил состав команды: вместо Егора Рыкова в третьей паре защитников вышел Ринат Валиев, в рамке ворот Никиту Серебрякова сменил Александр Лазушин.

Первым шайбу в ворота забросил Александр Шевченко, тем самым открыв счет на 12-ой минуте матча. Вторая шайба оказалась в воротах «Адмирала» на 27 минуте – численное преимущество реализовал Брукс Мэйсек, форвард «Автомобилиста». Решающей стала шайба, заброшенная в ворота противника приморских хоккеистов Николаем Елисеевым.

Фото: ХК «Автомобилист».

Итог – матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Адмирала». В воскресенье, 30 октября, гости из Владивостока наконец-то прервали «Адмирал» свою десятиматчевую проигрышную серию личных встреч против «Автомобилиста» и заняли пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, у «Автомобилиста» 31 очко и третья позиция на Востоке.

Следующую игру «Адмирал» проведет в Челябинске с «Трактором», а «Автомобилист» 3 ноября примет «Амур».