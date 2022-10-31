Около тысячи приморцев обучились новой специальности и нашли работу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году почти 1,7 тысячи человек прошли обучение в рамках национального проекта «Демография». После получения новой специальности порядка 875 человек нашли себе новое место работы. Об этом сообщает правительство Приморского края. Какие профессии стали самыми популярными – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В краевом министерстве профессионального образования и занятости населения отметили, что на компетенцию «кондитер» было подано 198 заявок, на компетенцию «повар» – 280, на компетенцию «парикмахер» – 235, а на компетенцию «программист 1С» – 260 заявок. Это самые распространенные направления.

– В прошлом году по нацпроекту «Демография» в Приморском крае обучили более трех тысяч граждан. В текущем – планируется обучить более пяти тысяч человек, уже одобрено 3,7 тысячи заявок.

К слову, пройти профессиональное переобучение могут люди в возрасте 50-ти лет и старше, пенсионеры, женщины, имеющие детей до семи лет, женщины в декрете с детьми до трех лет, молодежь до 35 лет особых категорий, безработные, зарегистрированные в органах службы занятости, а также граждане, находящиеся под риском увольнения.

На реализацию нацпроекта предусмотрено 1,5 миллиона рублей. Деньги покроют расходы на оплату проезда и проживание граждан, направленных на обучение в другие муниципалитеты края. Со списком доступным для обучения направлений можно ознакомиться на портале «Работа России». Здесь можно выбрать место и формат обучения, а также получить информацию о сроке и графике обучения.

Фото: profzan.primorsky.ru

Информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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