Примтеплоэнерго сокращает расходы и совершенствует производство

Владимир Малюшицкий. Фото: пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»

Примтеплоэнерго продолжает работу по сокращению расходов и совершенствованию производственных процессов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий на заседании правительства Приморья под руководством губернатора Олега Кожемяко.

По его словам, за прошедший год дебиторская задолженность Примтеплоэнерго сокращена более чем на миллиард рублей. Ведется активная работа по снижению расходов на топливо путем ухода от сжигания мазута и перевода котельных на местные марки угля. Продолжается установка автоматизированных модульных котельных, до конца текущего года будут установлены 4 современные АМК.

– На объектах теплоснабжения внедряется современное технологическое оборудование, тепловые насосы, жаротрубные котлы с высоким КПД, ведутся работы по сокращению потерь при транспортировке тепловой энергии, восстановлению изоляции и замене сетей на предизолированные трубопроводы. Продолжается строительство современных угольных котельных в поселке Липовцы Октябрьского муниципального района и поселке Смоляново Шкотовского района, – рассказал Владимир Малюшицкий. – Для сокращения убытков и выравнивания финансового состояния проводятся оптимизационные мероприятия в экономических и технологических процессах предприятия. Автоматизируются процессы управления сбытом, автотранспортом, перевозками и хранением топлива.

С учетом развития газоснабжения региона, приоритетным направлением деятельности предприятия становится перевод котельных на природный газ.

– В следующем году планируем приступить к проектированию газовых котельных в Большом Камне, Партизанском районе и Спасске-Дальнем. В будущем на газ будут переведены котельные в Находкинском, Владивостокском, Дальнереченском, Артемовском городских округах и других территориях Приморья, – подчеркнул Владимир Малюшицкий. – В планах перевести на газ 18 котельных предприятия, в результате чего будут выведены из эксплуатации 29 мазутных котельных, что позволит вдвое сократить расходы предприятия на приобретение жидкого топлива.

Олег Кожемяко отметил положительную динамику в снижении расходов предприятия, а также поручил руководству Примтеплоэнерго усилить работу по сокращению дебиторской задолженности, размер которой составляет свыше 2 миллиардов рублей.

– Деятельность Примтеплоэнерго признана удовлетворительной, – подытожил губернатор Приморья.

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