Разъяренный мужчина забил своего приятеля камнем до смерти на Камчатке

Жестокое убийство произошло на Камчатке. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Трагедия произошла в столице Камчатского края во время ссоры между двумя приятелями. Один из них оказался вспыльчивым, он забил голову товарища руками, палкой и камнем. Сотрудники следственного комитета уже завершили расследование убийства. Теперь мужчина ответит за свои действия в прокуратуре и суде, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, конфликт между знакомыми начался утром 22 мая 2022 года на улице Савченко в Петропавловске-Камчатском. Один из них сильно оскорбил своего приятеля из Краснодарского края. Это стало причиной страшный последствий. Молодой человек нанес потерпевшему множество ударов по голове кулаками, палкой и камнем. Остановил подозреваемого прохожий, который стал случайным свидетелем кровавого происшествия.

Таким образом одна ссора разрушила жизни сразу двух людей. Пострадавшего доставили в больницу, где он провел несколько месяцев в коме, а после скончался в возрасте 35 лет. Второй мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства (часть 1 статья 105 УК РФ). Если его вину подтвердят, то ему грозит от провести за решеткой от 6 до 15 лет.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что приморец убил приятеля во время конфликта. Он решил поджечь баню, чтобы скрыть следы преступления, но в результате погиб еще один человек.

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ПО ТЕМЕ:

Приморец, пытаясь скрыть следы убийства, поджег баню, где находились двое человек

Одного из них он убил в ходе ссоры, второй погиб в результате пожара (подробнее…)

Из-за ревности житель Камчатки отправится в тюрьму на 9 лет

Мужчине не понравилось поведение приятеля, он избил его за это, а потом воткнул в тело нож (подробнее…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» выяснила секрет дальневосточной колы. Узнать, как делают любимый напиток…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

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