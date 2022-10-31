Хирурги МЦ ДВФУ спасли жизнь пациентке с критическим поражением митрального клапана

Кардиооперация. Фото: Медицинский центр ДВФУ

Кардиохирурги Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) провели сложную операцию на сердце, несмотря на высокий риск летального исхода. Чтобы купировать отек легких, локализовать тромб левого предсердия и заменить поврежденный митральный клапан на механический протез, врачам пришлось трижды менять выбранную тактику.

Изначально пациентке было показано протезирование митрального клапана в плановом режиме. Однако при обследовании ее состояние резко усугубилось: она задыхалась, появились отеки нижних конечностей. Врачи приняли решение оперировать экстренно. Но на момент начала вмешательства у больной случился острый отек легких и началось развитие сердечно-легочной недостаточности. В крайне тяжелом состоянии ее перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В новых обстоятельствах женщина находилась под вопросом операбельности.

Хирургической бригаде медцентра ДВФУ пришлось пересмотреть весь план действий. На консилиуме с хирургами федерального кардиоцентра Хабаровска выбрали другую тактику. Для расширения створок клапана собирались миниинвазивно внедрить баллон. Но обнаруженный тромб в полости левого предсердия в рентген-операционной, изменил клиническую картину.

– Мы поняли, что хирургическое вмешательство с использованием баллона невозможно. Сгусток крови в сердце мог дислоцироваться и привести к инсульту и другим осложнениям тромбоза, – поделился и. о. заведующего центром сердечно-сосудистой хирургии МЦ ДВФУ Алексей Фургал.

На тот момент вероятность летального исхода составляла более 70 процентов. Кардиологи не видели перспектив. Перед сердечно-сосудистыми хирургами стоял выбор: признать пациентку неоперабельной, либо идти на риск. На решение повлияло согласие родственников и готовность команды реаниматологов, анастезиологов, перфузиологов разделить колоссальную ответственность за жизнь пациентки.

У здорового человека просвет митрального клапана составляет 4-6 квадратных сантиметров. У пациентки дальневосточного медцентра площадь открытия поврежденной структуры оказалась сужена до 5 квадратных миллиметров. Кровь скапливалась в предсердии, тромбировалась и привела к сердечно-легочной недостаточности. Кардиохирурги клиники ДВФУ локализовали тромб, а пораженный митральный клапан удалили, заменив его механическим протезом.

Несмотря на сопутствующие осложнения, после операции женщина быстро стабилизировалась, ее отлучили от искусственной вентиляции легких, а на следующий день она встала на ноги.

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