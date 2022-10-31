После пьяной стрельбы в стриптиз-клубе три приморца попросили врачей о помощи

Личности участников инцидента установлены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 октября пьяный любитель женских танцев устроил стрельбу в одном из стриптиз-клубов Владивостока. Разъяренного посетителя скрутила и «успокоила» охрана. А затем передала в руки сотрудникам Росгвардии.

Полицейские выяснили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами, во время которого 31-летний житель Владивостока достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз. В результате стрельбы за медицинской помощью обратились трое мужчин 32 лет. Им назначили амбулаторное лечение.

Личности участников инцидента установлены, их опрашивают сотрудники полиции. У виновника конфликта изъяли травматический пистолет и боеприпасы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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