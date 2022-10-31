Пройти бесплатное исследование могут все жители Приморья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только за первую неделю акции «Здоровый#Я» в Приморском крае обследовались больше 6000 человек. Для удобства пациентов государственные учреждения здравоохранения до 30 ноября работают без выходных с 8.00 до 20.00. Такой график коснется всех служб, задействованных в акции, в том числе процедурного, рентгенографического и маммографического кабинетов, кабинета ЭКГ.

Как рассказали специалисты министерства здравоохранения Приморского края, врачи проводят диагностику пяти видов рака и заболеваний сердца и сосудов, определяют риск возникновения инфаркта и инсульта, сахарного диабета, гипертонии, измеряют внутриглазное давление. Это помогает предотвратить развитие заболеваний или выявить болезни на ранний стадии.

Обследование проводится в два этапа. Речь идет об измерении роста, веса, давления, ЭКГ, общем анализе крови, флюорографии, анализе на скрытую кровь. Также женщинам рекомендовано пройти маммографию, онкотест и гинеколога, а мужчинам делают ПСА (онкомаркер рака простаты). По итогам обследования пациенты получат индивидуальные консультации по сохранению здоровья.

На второй этап направляют тех, у кого выявлены отклонения при первичном обследовании. Также второй этап рекомендуется для переболевших COVID-19. Для этих пациентов дополнительно проводятся спирометрия, биохимия, пульсоксиметрия. По показаниям клиента могут направить на КТ легких, эхокардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

– Все направления выдают медсестра или администратор, заключение по итогу прохождения делает терапевт. Основные инструментальные исследования и забор биоматериала будут проводиться в течение одного дня. Для быстрого результата необходимо воздержаться от приема пищи в течение трех часов до исследования, – уточнили в минздраве.

Во избежание очередей, лучше записаться в поликлинику заранее. Сделать это можно по телефону регистратуры поликлиники, или общему телефону:122, на портале Госуслуг, через QR-коды, размещенные на листовках в общественных местах в Приморье. Без записи тоже принимают, но советуют приходить во второй половине дня, учитывая время пиковых нагрузок при работе поликлиник.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» до конца года планируется обследовать больше более 524 тысяч взрослых и более 363 юных приморцев. Важно отметить, что профилактические медицинские осмотры рекомендовано проходить не реже одного раза в год.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» выяснила секрет дальневосточной колы. Узнать, как делают любимый напиток…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.