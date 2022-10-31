На Всероссийском конкурсе представят проект благоустройства из Артема

Фото: Диана Шарафулисламова.

Приморский Артем поборется за победу на Всероссийском конкурсе благоустройства. Об этом сообщает краевое правительство. Если муниципалитет одержит победу в конкурсе, то получит грант на создание комфортной агломерации. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В планах – задействовать 20 гектаров земли, которые станут этаким связующим звеном между взрослым и детским парками, что создаст целую благоустроенную агломерацию в городе. Проект согласован совместно с жителями Артема, только за три дня в его пользу отдали свои голоса более 2,5 тысяч человек.

– Благоустройство предусматривает несколько этапов, что позволит не только сделать масштабную круглогодичную зону отдыха, но и создать до 400 рабочих мест, так как здесь установят объекты торговли, питания, развлечений, – пояснил заместитель мэра Артема Алексей Литвинов.

В отношении прилегающих к будущей рекреации территорий уже сделано немало: специалисты построили два детских парка и скейт-парк, началась реконструкция набережной вдоль Вечного огня, сделана Аллея здоровья, построен мост на улице Кирова.

Самая главная «фишка» – восстановление гидротехнических сооружений, которые существовали раньше, но пришли в упадок. Планируется провести реконструкцию прудов, выстроить концепцию благоустройства на создании комфортной среды на присутствии водных объектов, оборудовать набережные вокруг них. Проект интересен и уникален, прежде всего, тем, что в регионе пока отсутствовал опыт создания подобных парков у воды.

– Да, мы благоустраивали набережные во Владивостоке, есть примеры парков, в которых существуют небольшие водоемы, и их облагораживали. Но здесь мы видим именно реконструкцию гидротехнических сооружений, которые и легли в основу концепции создания такой рекреационной зоны. Несомненно, этот проект заслуживает внимания и поддержки, и в случае его реализации данное место станет притяжением не только жителей Артема, – отметила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Во Всероссийских конкурсах приморские города участвуют и вполне успешно. В 2022 году реконструирован парк Народный в Большом Камне, а грант получил Спасск-Дальний с проектом сквера имени Андрея Борисова.

– Если раньше в отборе могли принимать участие малые города и исторические поселения с численностью до 100 тысяч человек, то сейчас в перечень вошли города с населением от 100 до 200 тысяч жителей. Таким образом, благодаря новой категории участников появилась возможность представить свои проекты на конкурсе нашим крупным городам, – подчеркнула Елена Пархоменко.

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