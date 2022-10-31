Первое мероприятие в рамках проекта «Суббота городского школьника» провел мэр Владивостока

Встреча прошла в школе №56. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

По инициативе мэра Владивостока Константина Шестакова в городе стартовал новый проект «Суббота городского школьника». Он поможет ученикам не только посещать экскурсии, но и напрямую задавать вопросы городской власти, предлагать свои идеи по развитию различных сфер приморской столицы.

Первое мероприятие в рамках проекта провел глава Владивостока. Константин Шестаков встретился со старшеклассниками в школе №56. Ребята спрашивали о планах по развитию общественных территорий, строительстве стадионов и о многом другом. Также будущие выпускники попросили мэра организовать встречи и экскурсии на градообразующие предприятия, театры, медучреждения и архитектурно-проектные мастерские.

Константин Шестаков поддержал идею школьников, в ближайшее время они смогут встретиться с ведущими архитекторами, театральными деятелями, врачами, руководителями градообразующих предприятий и представителями других сфер.

Скоро школьники смогут встретиться с руководителями градообразующих предприятий. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

– Рад, что вы выбираете самые различные направления. Со своей стороны, мы обязательно поможем вам и организуем встречи с экспертами, экскурсии в различные мастерские и на предприятия. Жду от вас перечень всех желаемых направлений. Объединяйтесь в группы и давайте уже сейчас организуем задуманное, чтобы каждый из вас смог лично познакомиться с той сферой, которой хочет посвятить свою жизнь, – отметил мэр.

Ребята также обсудили с Константином Шестаковы празднование предстоящего Нового года. Школьники поинтересовались, планируют ли украсить город к празднику. По словам мэра, большие концерты и фейерверк не ожидаются, но на улицах обязательно появятся катки, горки, праздничная иллюминация и развернутся ярмарки.

Напомним, что принять участие в мероприятиях проекта «Суббота городского школьника» могут все желающие. На сайте saturday-vl.ru ученики могут выбрать понравившееся событие, подробнее с ним познакомиться и записаться.

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