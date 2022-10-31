Во Владивостоке автомобиль улетел в море, есть погибший

По предварительной информации, в машине были четыре человека. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Авария со смертельным исходом произошла на острове Русский. Автомобиль съехал в море в районе Канала. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Как поделились представители ведомства, сотрудникам ГИБДД поступил тревожный звонок. Очевидцы сообщили, что во Фрунзенском районе автомобиль улетел в море.

Как удалось выяснить полицейским, машина Toyota Prius ехала с Университетского проспекта в сторону улицы Гродекова, выехала на набережную и в итоге оказалась в воде. По предварительной информации, в салоне находились четыре человека. Один из них скончался еще до приезда скорой помощи, двое не пострадали, а четвертый пропал, его поиски продолжаются.

Напомним, что еще одна смертельная авария произошла во Владивостоке в минувшие выходные. Погиб 28-летний пешеход, водителя госпитализировали в больницу с переломом грудной клетки.

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