В машине, улетевшей в море на острове Русский, находились иностранные студенты

Иномарка съехала в море в районе Канала. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке иномарка съехала в море в районе Канала. В машине находились иностранные студенты Школы медицины ДВФУ из Индии.

Оказалось, что ребята арендовали автомобиль и решили покататься по городу. Но на острове Русский Toyota Prius выехала на набережную и в итоге улетела в море. В МВД России по Приморскому краю рассказали, что один человек погиб до приезда скорой помощи, двое не пострадали, а четвертый пропал. Его поиски до сих пор продолжаются.

Дальневосточный федеральный университет выразил свои соболезнования друзьям, близким и родственникам погибших. Вуз взаимодействует с генконсульством Индии в решении всех необходимых процедур.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про аварию со смертельным исходом. Сотрудникам ГИБДД поступил тревожный звонок о том, что во Фрунзенском районе произошло ДТП.

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