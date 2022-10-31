Огонь на Камчатке охватил гектар леса

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В Петропавловске-Камчатском тушат возгорание на сопке в районе улицы Океанской. На место ЧП в течение нескольких минут прибыли представители экстренных служб. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Камчатские пожарные уже потушили основной очаг. Причиной пожара стала сухая трава, которая и загорелась на сопке. Точная площадь неизвестна, но предварительно она составляет около 1 гектара.
О пожаре сообщили на пульт диспетчера спасательной службы вечером 31 октября. На место уже через несколько минут приехали боевые расчеты второй пожарно-спасательной части и оперативная группа специализированной пожарно-спасательной части.
Всего возгорание тушили 20 человек на трех единицах техники.
Никто при пожаре не пострадал. Жилые строения и другие сооружения огонь не затронул.
Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про другое возгорание на Камчатке. Оно произошло около города Елизово, в лесу на сопке по дороге к горнолыжной базе «Морозная».
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.