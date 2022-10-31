Огонь на Камчатке охватил гектар леса

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В Петропавловске-Камчатском тушат возгорание на сопке в районе улицы Океанской. На место ЧП в течение нескольких минут прибыли представители экстренных служб. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Камчатские пожарные уже потушили основной очаг. Причиной пожара стала сухая трава, которая и загорелась на сопке. Точная площадь неизвестна, но предварительно она составляет около 1 гектара.

О пожаре сообщили на пульт диспетчера спасательной службы вечером 31 октября. На место уже через несколько минут приехали боевые расчеты второй пожарно-спасательной части и оперативная группа специализированной пожарно-спасательной части.

Всего возгорание тушили 20 человек на трех единицах техники.

Никто при пожаре не пострадал. Жилые строения и другие сооружения огонь не затронул.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про другое возгорание на Камчатке. Оно произошло около города Елизово, в лесу на сопке по дороге к горнолыжной базе «Морозная».

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