День народного единства, патриотизм и СВО: приморцы могут пообщаться с Олегом Кожемяко в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко снова выйдет в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Фото: "КП" Архив

4 ноября в России отмечают День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников, который приобретает особое значение в условиях сложной внешнеполитической обстановки. Он объединяет всех жителей большой страны, включая граждан новых республик, принятых в состав России. О значении праздника для приморцев, патриотизме, поддержке участников специальной военной операции и самых актуальных региональных новостях 1 ноября побеседуем с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Задать свои вопросы приморцы могут с 9:00 во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда» в дальневосточной столице. Звонки принимаются по номеру: 8(423) 230-22-56.

Слушайте нас во Владивостоке на частоте 90,4 FM, в Находке – 107,2 FM и в Уссурийске – 99,4 FM.

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