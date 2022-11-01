Часть Владивостока окажется без воды 1 ноября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владивосток останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». О том, в каких домах отключат воду – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся с 9 часов утра по причине плановых ремонтных работ по следующим адресам:

Пологая, 50; Уборевича, 20, 20а, 20а стр. 1, 22, 22а, 20.

Воды в этих домах не будет до 17 часов включительно.

Из-за аварийного ремонта воду отключат в домах по улице:

Никифорова, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 53б, 53в.

По имеющимся данным, без воды жители этих домов будут тоже до 17 часов.

Напомним, что ранее «Комсомолка» сообщала о начале подачи тепла в жилые дома во Владивостоке. Чтобы подключить жилфонд, потребуется время, по крайней мере так говорят в мэрии. Процесс проходит поэтапно. Первое – это наладка системы на зимний режим.

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