В Приморье вернулись к расследованию уголовного дела о жестоком убийстве 21-летней давности

Предполагаемому убийце сейчас 37 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лесозаводске установлены обстоятельства убийства, совершенного 21 год назад. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось еще в далеком 2001 году. 1 августа тогда еще 16-летний подросток, который ныне числится подозреваемым, в состоянии алкогольного опьянения решил угнать автомобиль с охраняемой территории. Малолетний пацан, испугавшись, что сторож его заметил, решил действовать кардинально: нанес мужчине несколько ударов топором по голове. От полученных травм сторож скончался.

Тогда преступление так и осталось нераскрытым. И вот спустя 21 год следователи вычислили подозреваемого, которому на сегодняшний день уже 37 лет. Следователи изучили уголовное дело и установили, что лица, допрошенные ранее в качестве свидетелей обвинения во время очных ставок с потенциальным подозреваемым, неожиданно поменяли свои показания.

Когда производство по делу возобновилось, свидетелей допросили повторно, противоречия в их показаниях устранены.

В настоящее время специалисты работают над тем, что собирают и закрепляют доказательную базу, чтобы предъявить фигуранту окончательное обвинение.

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