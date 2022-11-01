«Как их назвать»: поступок подростков обсуждают в соцсетях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зачастую «героями» не самых приятных историй во Владивостоке становятся несмышленые подростки. Случай, о котором сейчас пойдет речь, не стал, к сожалению, исключением. В объектив камеры мобильного телефона местной жительницы попали несколько ребят, занятые не совсем благим делом. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, на какой улице конкретно это произошло, не сообщается. Однако факт остается фактом: малолетние хулиганы стали героями ролика, который уже гуляет по социальным сетям и собирает негативные в адрес ребят комментарии.

Пока цель их поступка не ясна. Не исключено, что, кроме как порезвиться, они не преследовали больше никакой цели. Но чем именно произошедшее доставило подросткам удовольствие – неизвестно.

Ребята притащили в подъезд все, что, как говорится, плохо лежало на улице. В ход пошли колеса и бытовой мусор. Этими предметами хулиганы перегородили вход и выход из подъезда.

Автор фото и видео поспешил поделиться случившимся в местном популярном паблике.

– Опубликуйте, пожалуйста, это фото и видео! Вряд ли этим «юмористам» станет стыдно, ведь они не знают, что такое совесть. Просто понять хочется – зачем??? Скучно им, энергию девать некуда??? Как их назвать… Там люди пожилые живут и дети, – сетует местный житель, пожелавший остаться анонимным.

Последствия развлечений. Фото: dpskontrol_125rus

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