«Это не просто шаблон»: губернатор Приморья рассказал, какие письма получают наши солдаты

Проект «Письмо солдату» запустили 17 октября. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В радиостудии «Комсомольской правды» во Владивостоке губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, как в регионе проходит всероссийская акция «Письмо солдату». Отметим, что проект запустили 17 октября, в нем принимают участие школьники, студенты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов.

– Представьте тех ребят, которые находятся на Украине. Они практически отключены от информационного поля. То, что они получают через украинские сайты или Telegram-каналы, отличается от того, что они действительно хотели бы узнать. Узнать о своем доме, районе или даже школе, в которой они учились или учатся их дети. И такие письма написаны не просто по шаблону, люди рассказывают свои истории, пишут мотивирующие слова, а главное – напоминают, что наших героев ждут дома. Для молодого поколения это как раз та ниточка, которая позволяет им увидеть воинский ратный труд нужным и полезным. Такие письма имеют огромное значение для наших ребят.

В условиях сложившейся ситуации очень важно, чтобы письма на постоянной основе поддерживали бойцов, несли мощные заряды теплоты и добра, а также скрашивали их непростые будни.

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