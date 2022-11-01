Власти Приморья финансируют предприятия, которые обеспечивают наших бойцов различным снаряжением

Помощь властей помогает организациям держаться на плаву. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие предприятия в Приморье активно поддерживают наших бойцов, которые сейчас сражаются в зоне СВО. О том, как помогают таким организациям, рассказал губернатор края Олег Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4FM.

Как отметил глава Приморья, краевые власти финансируют предприятия, которые выпускают продукцию для наших земляков, а также размещают различные заказы. Эта помощь помогает организациям держаться на плаву.

– Каждый должен делать свое дело: воин выполняет боевые задачи, нам здесь, на гражданке, необходимо делать все, чтобы сохранить налогооблагаемую базу. Это главное, потому что с нее формируются зарплата и средства, которые идут на поддержку спецоперации. Крупные предприятия, которые стабильно работают и набирают обороты, должны понимать, что налоги формируют основу для стабильного положения в крае, в том числе для прямой помощи ребятам, которые сейчас сражаются в зоне СВО. Это все идет из расходов краевого бюджета.

Напомним, что депутаты Законодательного Собрания Приморского края освободили некоторые предприятия от налога на имущество.

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