Губернатор Приморского края рассказал, как изменилось настроение местных жителей с начала СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в прямом эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM Фото: Анна СОБОЛЬ

В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке во вторник, 1 ноября, губернатор Приморского края отвечает на вопросы ведущих и слушателей. Одной из тем стало настроение приморцев с начала СВО: о том, что поменялось. Подробнее читайте в материале «КП – Владивосток».

Глава края считает, что, безусловно, жизнь приморцев буквально разделилась на до и после. Если до 24 февраля существовала некая система взглядов, то после – она сильно поменялась, потому что происходящее коснулось очень многих.

– Прошла частичная мобилизация, которая затронула еще больше семей, переживающих за своих родных. Вы знаете, у кого воюют близкие, главный вопрос – лишь бы человек остался жив и вернулся домой. Все остальное как-то уходит на второй план. Для многих предприятий, где специалисты отправились в зону СВО, это тоже становится одной из частей жизни.

По мнению Олега Кожемяко, информационное поле сегодня на 70% заполнено данными о военных действиях. В понимании людей это две разные стороны – то, что было до и после объявления спецоперации.

– Осознание пришло другое: кто нам союзники, а кто нет. Республика Беларусь, например, встала в один строй вместе с нами, претерпевая все невзгоды этой дружбы. А некоторые страны отступились от своих первоначальных суждений. Мы начали понимать еще больше, что нужно опираться на собственные силы, на собственное производство и собственный народ. Беда еще и объединяет людей. Сейчас, будем прямо говорить, страна находится в непростых условиях, и праздник, который грядет (День народного единства), родился как раз в трудные времена. Очень важно, что в этом году столетие окончания Гражданской войны. Мы видим, к чему приводит, когда нет единства и понимания сути задач. То, что произошло на территории Приморья 100 лет назад, это живой взгляд на ту ситуацию, которая может привести к трагическим последствиям, если не будет единения народа.

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