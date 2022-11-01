«Поздно начали»: Олег Кожемяко высказался о патриотическом воспитании молодежи Приморья

Глава края отметил, что нужно больше уделять внимания и средств молодежным организациям Фото: КП – Владивосток

Молодежь Приморья ярко проявляет себя в патриотических мероприятиях. Ребята принимают участие в акциях, флешмобах, выступают на концертах, пишут письма нашим бойцам. Но было ли так всегда? Возможно, в какой-то момент патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяли не так много времени или подобрали не совсем верный подход? На эту тему 1 ноября мы поразмышляли вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM.

– Поздно начали. Это касается понимания того, что именно патриотическая направляющая играет главную роль в воспитании человека и в смене тех поколений, которые придут в будущем. Те движения, которые были раньше – пионерские или комсомольские, стали затухать по разным причинам. Может, смена власти повлияла. Но этого не стало. Молодежь начала ориентироваться на западные страны, на модные вещи, волонтерство. Но что мы видим теперь? Традиции возрождаются. «Молодая гвардия» и «Юная армия» помогают старшим, поддерживают семьи военнослужащих. Мне кажется, это движение ширится, и его нужно поддерживать и развивать.

Глава края отметил, что нужно больше уделять внимания и средств молодежным организациям. Этого пока нет. Но в правительстве уже начали ориентировать глав муниципальных образований, чтобы в бюджете предусматривали молодежную политику. Например, кружки КВН, командные занятия, спортивные мероприятия, общественные движения. Все это дает молодежи чувствовать свою встроенность в современные этапы развития общества и единство.

Добавим, что в эфире «КП» вспомнили акцию от нашей медиагруппы «Аллея ангелов» – на мероприятии высадили деревья в память о погибших детях Донбасса. Молодежь приходила по своему желанию.

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