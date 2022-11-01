Не запрещать, а возвращаться к русским традициям: Олег Кожемяко высказался о праздновании Хэллоуина

Тематическая иллюстрация. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Любимый праздник молодежи Хэллоуин не запретят в Приморье. С таким заявлением выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4FM. Но, по словам главы региона, жители края должны вернуться к русским традициям, а не заимствовать зарубежные.

– Молодежь подхватила этот праздник. Много лет ребята увлекались различными ужасами и прочим, есть определенная категория. И это стало таким мемом [символ, идея. – Прим. ред.]: квесты в помещениях, а мы раньше в казаков-разбойников играли. Меняется сознание. И здесь этот праздник в отсутствие иного как раз и объединил молодежь.

Олег Кожемяко вспомнил, что в СССР было нечто похожее на Хэллоуин, только праздник был связан с урожаем.

– Не знаю точно, как он назывался, но с тыквой мы тоже в детстве ходили. Это было осенью. Мы вырезали внутренности тыквы, делали глаза, нос, уши, рот, ставили свечи туда, ходили и пугали. Это был, скажем, 1969 или 1968 год, когда иностранных праздников и близко не знали. Кажется, это был праздник урожая. Сейчас он изменился, но надо возвращаться к нашим русским традициям. И если это праздник урожая, то его нужно каким-то образом правильно подавать. Запрет ведь тоже ничего не даст. Просто его [праздник] нужно поворачивать и направлять в правильное русло.

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