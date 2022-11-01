«Чтобы потом выглядеть достойно»: Олег Кожемяко обратился к тем, кто покинул Россию во время СВО и частичной мобилизации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни для кого не секрет, что многие с момента начала специальной военной операции и частичной мобилизации в России поспешили покинуть Родину и выехать за границу. Многие до сих пор на чужбине. Что же будет, когда вернутся бойцы и приедут те, кто покинул свою страну в такой сложный для нее момент? Как будет развиваться ситуация в дальнейшем? На эти и другие вопросы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM ответил глава Приморского края Олег Кожемяко.

– Наверное, у кого-то были возможности выехать, скажем так, и был страх, и он был таким побуждающим мотивом к отъезду. Это естественно: идет военная операция, могут забрать на фронт, а это боевые действия, может случиться всякое. Кто-то остался из тех соображений, что «я на своей земле!», не могу выехать. Насколько поступок нравственный и гражданский, это нужно оценивать им самим и обществу. Многие политики высказываются на эту тему. Я думаю, что приходит осознание важности и нужности нахождения здесь, работы на пользу общества и пользу стране, и должно быть понимание, что за тебя кто-то там сейчас воюет, за тебя сейчас кто-то защищает Родину и рискует своей жизнью. Что ты тогда сделаешь для этого?

Олег Кожемяко призвал всех тех, кто уехал, оказать какую-либо пользу, чтобы потом выглядеть достойно в глазах тех, кто вернется, в глазах всего общества.

– Кто-то не смог пойти в силу разных причин, но здесь делал многое, и это тоже будет понятно.

Частичная мобилизация, к слову, на сегодняшний день завершена. На данный момент формируются и ведут работу добровольческие батальоны, также немало и контрактников. Губернатор Приморья не без гордости отметил, что в приморский батальон «Тигр» и вовсе собралась очередь. А что же касается тех, кто уехал, Олег Кожемяко, подытожив, высказался коротко.

– Дело в их понимании, в их отношении, кто-то за них там воюет, здесь работает, нужно, чтобы они максимально по возвращении оказали пользу хотя бы фронту своей работой и участием, а не вытаскивали деньги из страны на свое существование за рубежом.

Напомним, ранее глава региона уже высказывался по этой теме. Кожемяко в эфире местного телеканала отметил, что людям может быть трудно и тяжело, они могут испытывать панику и страх, но потом ко многим придет осознание, что «нужно вернуться, спокойно работать и никаких там уж страшных вещей нет».

ПО ТЕМЕ:

Олег Кожемяко прокомментировал отток населения после объявления частичной мобилизации

Глава Приморья процитировал председателя Государственной Думы (подробнее)

Не запрещать, а возвращаться к русским традициям: Олег Кожемяко высказался о праздновании Хэллоуина

Губернатор Приморья рассказал, как он относится к Хэллоуину (подробнее)

«Поздно начали»: Олег Кожемяко высказался о патриотическом воспитании молодежи Приморья

Губернатор Приморского края рассказал, как обстоят дела с патриотизмом у подрастающего поколения (Подробнее...)

Губернатор Приморского края рассказал, как изменилось настроение местных жителей с начала СВО

Олег Кожемяко в эти минуты на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM (Подробнее...)

«Будем выпускать беспилотники»: в Приморье собираются производить технику для фронта

Губернатор Приморского края рассказал, когда на заводах края начнется производство беспилотников (Подробнее...)

Власти Приморья финансируют предприятия, которые обеспечивают наших бойцов различным снаряжением

По словам Олега Кожемяко, в крае необходимо сохранить налогооблагаемую базу (Подробнее...)

«Это не просто шаблон»: губернатор Приморья рассказал, какие письма получают наши солдаты

В Приморском крае активно проходит всероссийская акция «Письмо солдату» (Подробнее...)

Согревает душу: Олег Кожемяко о том, как важно помогать бойцам в зоне СВО

Глава Приморья в прямом эфире радио «КП-Владивосток» рассказал, что значит для наших земляков поддержка (Подробнее...)

Приморские военнослужащие умело и без трусости сражаются в зонах СВО

О настроении бойцов рассказал губернатор края (Подробнее…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.