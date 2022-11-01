«Нам есть чем гордиться»: Олег Кожемяко – о Приморье

По словам губернатора, в крае всегда была энергичная динамика роста. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Жители других регионов России уделяют огромное внимание Приморью. Кто-то приезжает сюда, чтобы полюбоваться красивой природой, другие – на работу или на учебу. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM губернатор края Олег Кожемяко рассказал, почему многие стремятся переехать сюда.

По словам Олега Кожемяко, Приморье – один из первых регионов, который начал открыто помогать в специальной военной операции и создавать добровольческие батальоны. Но причина, конечно же, заключается не только в этом:

– ДВФУ генерирует новшества, которые подхватывают другие учебные учреждения, у нас прекрасные промысловые комплексы, высоко развито судоходство и мореплавание. Здесь всегда была быстрая и энергичная динамика роста, к нам приезжают учиться из других регионов. Мы любим свой край, свою территорию, море. Нам есть чем гордиться.

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