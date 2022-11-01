Около девяти тысяч жилых домов в Приморье получили отопление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти девять тысяч жилых домов получили тепло в Приморье. Об этом сообщает краевое правительство. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморья отметили, что уже работают более 90% краевых котельных, отапливаются 100% соцучреждений и более 73% жилфонда во всех городах и районах края.

Напомним, подача тепла в дома во Владивостоке началась в понедельник, 31 октября. В профильном ведомстве уточнили, что уже подключено почти 800 зданий, всего отопление должно поступить в более чем 3 800 домов дальневосточной столицы.

В течение нескольких дней отопление придет в дома всех потребителей Приморского края.

– В настоящее время коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы батареи стали теплыми в максимально короткие сроки. Возможны аварийные ситуации, порывы. Для их устранения сформированы бригады специалистов, создан запас расходных материалов, – отметила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

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