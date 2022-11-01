«Зависит от того, как быстро мы одолеем противника»: Кожемяко высказался о том, сколько еще продлится СВО

Приморцы переживают за своих близких. Фото: Александр КОЦ

Каждая семья сейчас переживает очень непростой период, многих затронула частичная мобилизация – защищать Родину отправились отцы, мужья, сыновья, родственники и друзья. Люди волнуются за своих близких и задают вопросы. Насколько тяжело отвечать на них и когда закончится СВО, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM.

Олег Кожемяко регулярно не только посещает самые отдаленные уголки края и беседует с местными жителями, но и ездит в зону специальной военной операции. Он отметил, что подобные визиты помогают видеть всю картину мира и отвечать на вопросы приморцев.

Губернатор Приморья поделился тем, что же интересует местных жителей.

– Это зависит от цели нашего визита. Если она связана с чрезвычайной ситуацией, то работаем в рамках выплат, оказываем содействие по капитальному ремонту, защищаем те категории граждан, которые нуждаются в нашей поддержке. Ранее дорожная сеть по трем районам претерпела большие разрушения. Автобусы, школьный транспорт и личный автомобиль – больше всего интересуют жителей тех районов. Для них это составляющие главной проблемы.

Следует отметить, что из-за тайфуна «Хиннамнор» в крае был введен режим ЧС федерального уровня. Дома людей оказались затоплены, а связь с внешним миром потеряна. Последствия стихийного бедствия до сих пор устраняют. Компенсацию уже получили 26 тысяч человек на общую сумму 337 миллионов рублей.

Олег Кожемяко заметил, что жителей края волнуют и личные вопросы, которые касаются жизнедеятельности каждой семьи или отдельного человека. Надолго ли забрали мужей и сыновей? Сколько продлится СВО? В каких условиях находятся там наши бойцы?

– Это те вопросы, которые могут тревожить каждую мать, супругу и родственника. Благодаря нашим поездкам мы обладаем информацией, которая позволяет нам видеть положения на местах, где проходят боевые действия. Мы видим, как живут мобилизованные, где проходит обучение и чем они питаются.

Губернатор Приморского края добавил, что еще неизвестно, сколько продлится СВО:

– Здесь все зависит от того, как быстро мы одолеем противника. Тогда мы придем к подписанию мирного соглашения, которое позволит защитить российскую территорию от всевозможных нападок. Эта задача есть. Я думаю, что сейчас, после получения пополнения, Министерство обороны примет те действия, которые позволят быстрее ее закончить.

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