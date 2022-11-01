Жителям Приморья рассказали, как правильно подобрать зимнюю одежду для детей

Главное, чтобы вещи не сковывали движение ребенка Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Близится зима, а вместе с ней снег и лютые холода. В такое время родители ломают голову над тем, какие куртки подобрать для ребенка, чтобы он не мерз. Лучше всего подойдет мембранная одежда, которая сохраняет тело в тепле и не сковывает движения, поэтому дети смогут спокойно играть в снежки или кататься на горках. Также она защищает от ветра, влаги и переохлаждения. О том, как жителям Приморья и других регионов ДФО правильно подобрать и носить эту одежду, расскажет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «ФедералПресс».

ПРИМОРЬЕ

Вес утеплителя должен достигать 160 граммов, чтобы можно было с комфортом вынести температуры в -15…-20°С. Лучше подбирать одежду, водонепроницаемость который не будет превышать восьми тысяч миллиметров. Чем больше показатель паропроницаемости, тем лучше, но можно взять с маленькими значениями, когда установятся низкие средние температуры. Если вы найдете куртку с флисовой подкладкой, то под нее можно надеть только термобелье.

Все эти параметры помогут ребенку не потеть, следовательно, не мерзнуть, а также позволят свободно двигаться.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ПРИМОРЬЯ

Здесь уже другие правила для выбора мембранной одежды.

Лучше найти куртку с утеплителем от 180 граммов, водонепроницаемостью в пять тысяч миллиметров, паропроницаемостью в восемь – десять граммов на квадратный метр, которую выдержит мембрана за 24 часа. Что касается дополнительной одежды под куртку, то при температуре ниже -5…-7°С лучше подобрать термобелье и поддеву с шерстью мериноса или из качественного флиса.

КАМЧАТКА И ЧУКОТКА

Для этих регионов подойдет одежда из ветрозащитного материала с утеплителем от 160 граммов, желательно, чтобы была высокая планка для защиты щек и подбородка от мороза. Показатели водонепроницаемости должны начинаться от восьми тысяч миллиметров, а швы – проклеены, чтобы ребенок мог долго играть в сугробах или играть во время метели. Лучше выбрать мембрану с паропроницаемостью от восьми до десяти тысяч граммов на квадратный метр – чем больше показатель, тем лучше. Если на улице около -5°С, под куртку можно надеть только термобелье, при холодах – добавить флис или поддеву из мериносовой шерсти с синтетикой.

Важно помнить, что мембранная одежда предназначена для спортсменов и путешественников, ребенок должен активно двигаться, чтобы она грела, поэтому для детей в колясках такие вещи не подходят.

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