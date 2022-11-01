Приморские бойцы с тяжелыми ранениями проходят реабилитацию в медцентре ДВФУ

Курсы разрабатывают индивидуально для каждого бойца. Фото: ДВФУ

В медицинском центре Дальневосточного федерального университета реабилитируют бойцов СВО, которые получили тяжелые ранения при выполнении своего служебного долга. Здесь лечат военнослужащих с оскольчатыми огнестрельными травмами костей и нервов. Бесплатные индивидуальные курсы направлены на то, чтобы восстановить двигательную активность ребят, нормализовать их эмоциональное состояние и возвращать их к привычной жизни.

Как рассказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак, команда реабилитологов подбирает индивидуальный комплекс процедур для каждого участника в зависимости от ранений. В основном это занятия на тренажерах с биологической обратной связью, ЛФК, механотерапия, также посещение психолога в обязательном порядке.

Военнослужащим помогает команда реабилитологов. Фото: ДВФУ

– По необходимости специалисты подключают курс физиотерапии, грязелечение и методы бальнеотерапии. Мы оказываем комплексную поддержку физического и психического здоровья. Благодаря нашей команде реабилитацию завершили уже 16 военнослужащих.

По словам и. о. ректора ДВФУ Бориса Коробца, реабилитация – это только первый этап большого проекта, который планирует реализовать университет. В будущем на базе университета появится Центр реинтеграции военнослужащих в общество. Бойцы не только получат психологическую помощь, но и смогут переобучиться, получить востребованную специальность и другие меры социальной поддержки.

В будущем в ДВФУ появится Центр реинтеграции военнослужащих в общество. Фото: ДВФУ

Глава вуза также напомнил, что ДВФУ поддерживает своих сотрудников, которых призвали в зону СВО в рамках частичной мобилизации, и студентов, которые добровольно хотят принять участие в боевых действиях. Каждый из них получит единовременную материальную выплату в размере 80 тысяч рублей.

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