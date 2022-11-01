Олег Кожемяко рассказал, каким он видит Приморский край в будущем

Глава Приморья отметил, что и Владивосток меняется в лучшую сторону. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Всегда интересно поразмышлять, что же ждет нас впереди. А что насчет родных мест? В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM губернатор Приморского края рассказал, каким он видит будущее региона.

– Я вижу в скором будущем Приморья надлежащие порты, оборудованные современными терминалами, дороги, которые позволят без проблем проехать в любой населенный пункт. Много еще нужно сделать. Подъем залежных земель, который будет формировать занятость населения в сельской местности. Переработка сельского хозяйства, развитие спортивных и культурных центров, которые имеют место в нашем городе. Сейчас строится культурно-выставочный комплекс. Это бриллиант в коллекции культуры России. Спортивные сооружения, которые сейчас будут создавать на острове Русский и на территории края.

Глава Приморья отметил, что и Владивосток меняется в лучшую сторону. Шаг за шагом в городе приводят в порядок территории, строят площадки, где-то обновляют фасады. Столица Приморского края развивается, живет.

– Не забывайте, что с 2020 года край живет в непростых условиях. Сначала нагрянула пандемия. Она прошлась по Приморью сильным ударом, особенно по бизнесу. 2022 год – специальная операция, которая легла тяжелым бременем на экономику и судьбы людей. Но даже такие испытания наш край переживает достойно. Мы видим, что люди сплочены, они настроены на позитив. Создается что-то новое, продолжается строительство жилья и объектов, бизнес генерирует интересные мысли. Когда мы освободимся от этих грузов и переживем тяжелые времена, у нас появится больше мощи и уверенности в том, что мы достойны лучшего. Лучшее будет не за горами, нужны время, терпение и упорная работа для достижения этих целей.

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