В ближайшее время в Приморье похолодает минимум до -15°C

Во Владивостоке столбики термометров опустятся до 0°C. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как и предсказывали приморские синоптики, ноябрь начался с дождей. Глава портала «Примгидромет» Борис Кубай рассказал, какая погода ожидается в крае на протяжении всей первой декады.

Как поделился метеоролог, в скором времени в Приморье сформируется устойчивая обстановка, без каких-либо катаклизмов, но температура воздуха начнет снижаться. В ближайшие четыре-пять суток во Владивостоке похолодает до 0°C, но вот северным районам повезет меньше, здесь столбики термометров опустятся ниже -15°C.

Во второй половине первой декады тепло снова навестит Приморье, но уже в начале второй погода может вновь испортиться: на юге края возможен дождь, а на севере – вместе со снегом.

Напомним, по информации синоптиков, в ночь на среду, 2 ноября, в крае пройдут небольшие осадки. На севере похолодает до -10°C, на побережье столбики термометров покажут до +1°C.

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