На Камчатке отец написал заявление на сына, который тайком воровал у него деньги

Подросток воровал деньги у отца, пока он спал. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Несколько краж с банковской карты отца совершил 17-летний парень в Петропавловске-Камчатском. Специалисты уже завершили расследование уголовного дела и передали его в прокуратуру, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, семейный разлад начался в августе 2022 года. Юноша воспользовался моментом и, когда отец заснул, перевел деньги с его карты на счет своего знакомого. Тот, в свою очередь, не подозревал подвоха, снял сумму и передал несовершеннолетнему. Таким образом глава дома лишился семи тысяч по вине сыночка. Однако этого ему оказалось мало. Позже подростку вновь понадобились деньги. Мелочиться и просить других он не стал, поэтому сразу похитил карту и снял 15 000 в ближайшем банкомате.

В итоге сын принес ущерб мужчине в размере 22 тысяч рублей. Зачем понадобились несовершеннолетнему такие деньги и на что он их потратил, до сих пор остается загадкой.

Во время расследования сотрудники Следственного комитета выяснили, что парень раньше уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Причина всегда была одна – кража чужого имущества. Теперь судьбу подростка будут решать в прокуратуре. В настоящий момент он обвиняется сразу по нескольким статьям: в тайном хищение чужого имущества и краже, совершенной с банковского счета.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что в Приморье четырнадцатилетняя девочка угнала машину отца, пока он спал. Закончилась шалость аварией и крупной семейной ссорой.

ПО ТЕМЕ:

Бежала от отца? Шалость девочки-подростка в Приморье закончилась уходом из семьи

Четырнадцатилетняя девушка улетела в кювет на машине, угнанной у отца (подробнее…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.