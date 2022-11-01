Тринадцатилетняя пассажирка мотоцикла пострадала в аварии во Владивостоке

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Авария с участием несовершеннолетней девочки произошла во Владивостоке в минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП случилось в районе дома № 7б на проспекте 100-летия Владивостоку. Водитель, управляя автомобилем марки Nissan Х-Trail, решил повернуть направо, но при этом соответствующее крайнее положение на проезжей части не занял. В этот момент там же ехал мотоцикл Yamaha, который на внезапный маневр автомобилиста среагировать не успел.

Схема аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пострадала 13-летняя девочка – пассажирка мотоцикла. О характере полученных травм не сообщается.

Госавтоинспекция Приморья призывает родителей уделить внимание безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала об аварии, в которой пострадал семилетний ребенок. Джип сбил мальчика, из-за чего он отлетел на несколько метров и не мог встать.

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