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НовостиВладивосток1 ноября 2022 7:01

Вместо муралов подпорные стены во Владивостоке украсят мозаичные панно

Авторы проекта планируют завершить работы во второй половине декабря
Анастасия АЛЯМКИНА
Будущая работа художника Евгения Макеева.

Будущая работа художника Евгения Макеева.

Фото: Администрация Владивостока

В 2022 году во Владивостоке изменят способ художественного оформления подпорных стен – вместо муралов на улицах города начнут создавать мозаичные панно. Первые работы приморских художников появятся в районе Героев-Тихоокеанцев, 28, Окатовой, 18, Фонтанной, 49. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

По словам куратора проекта, начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды мэрии Павла Шугурова, мозаичные панно проживут дольше, чем привычные работы краской, так как для их создания используются более качественные материалы. К воплощению этой идеи во Владивостоке шли больше десяти лет.

– К сожалению, технология создания панно из мозаики была утрачена еще во время перестройки. Сейчас мы ее восстанавливаем, были различные эксперименты. Из последних успешных примеров – восстановление мозаики на остановке общественного транспорта «Емар». Сейчас все художественное сообщество с замиранием сердца следит за нашим новым проектом, – отметил Павел Шугуров.

К реализации проекта начали готовиться еще в прошлом году, специалисты провели капитальный ремонт подпорных стен. Авторами стали приморские художники Кирилл Крючков, Евгений Макеев-младший и Ихтик. Основная тема работ – достопримечательности Дальнего Востока.

Кирилл Крючков займется оформлением подпорной стены на Фонтанной. Его работа «Виды воды» включает в себя три фрагмента – лотос, парус и реки.

Панно Кирилла Крючкова.

Панно Кирилла Крючкова.

Фото: Администрация Владивостока

Евгений Макеев украсит стену на улице Героев-Тихоокеанцев. Свое панно он посвятит краснокнижным животным и растениям Дальнего Востока.

А художник под псевдонимом Ихтик оформит подпорную стену на Окатовой. Его проект представляет в хронологической последовательности типы сооружений, которые дают представление об особенностях архитектуры Владивостока, например, ориентальный модерн, влияние псевдорусского стиля.

Художник Ихтик оформит подпорную стену на Окатовой.

Художник Ихтик оформит подпорную стену на Окатовой.

Фото: Администрация Владивостока

Закончить создание своих мозаичных панно творцы планируют во второй половине декабря.

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