Вместо муралов подпорные стены во Владивостоке украсят мозаичные панно

Будущая работа художника Евгения Макеева. Фото: Администрация Владивостока

В 2022 году во Владивостоке изменят способ художественного оформления подпорных стен – вместо муралов на улицах города начнут создавать мозаичные панно. Первые работы приморских художников появятся в районе Героев-Тихоокеанцев, 28, Окатовой, 18, Фонтанной, 49. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

По словам куратора проекта, начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды мэрии Павла Шугурова, мозаичные панно проживут дольше, чем привычные работы краской, так как для их создания используются более качественные материалы. К воплощению этой идеи во Владивостоке шли больше десяти лет.

– К сожалению, технология создания панно из мозаики была утрачена еще во время перестройки. Сейчас мы ее восстанавливаем, были различные эксперименты. Из последних успешных примеров – восстановление мозаики на остановке общественного транспорта «Емар». Сейчас все художественное сообщество с замиранием сердца следит за нашим новым проектом, – отметил Павел Шугуров.

К реализации проекта начали готовиться еще в прошлом году, специалисты провели капитальный ремонт подпорных стен. Авторами стали приморские художники Кирилл Крючков, Евгений Макеев-младший и Ихтик. Основная тема работ – достопримечательности Дальнего Востока.

Кирилл Крючков займется оформлением подпорной стены на Фонтанной. Его работа «Виды воды» включает в себя три фрагмента – лотос, парус и реки.

Панно Кирилла Крючкова. Фото: Администрация Владивостока

Евгений Макеев украсит стену на улице Героев-Тихоокеанцев. Свое панно он посвятит краснокнижным животным и растениям Дальнего Востока.

А художник под псевдонимом Ихтик оформит подпорную стену на Окатовой. Его проект представляет в хронологической последовательности типы сооружений, которые дают представление об особенностях архитектуры Владивостока, например, ориентальный модерн, влияние псевдорусского стиля.

Художник Ихтик оформит подпорную стену на Окатовой. Фото: Администрация Владивостока

Закончить создание своих мозаичных панно творцы планируют во второй половине декабря.

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