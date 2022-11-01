Олег Кожемяко рассказал, какое значение имеет Приморье в развитии России

Олег Кожемяко в гостях у «Комсомольской правды». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Приморье имеет серьезное значение для экономики и социальной жизни России. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM. По словам главы региона, все большее внимание сегодня уделяется Владивостоку со стороны центральной части страны, проводятся изменения, и продолжается развитие.

– Насколько у приморцев развита солидарность? Если раньше наш регион был далеко от центральной части России, то сегодня Владивосток стал ближе к Донбассу и Луганску. Мы стали большими воротами в АТР, где немало в том числе и дружественных к нам стран. Насколько это помогает жителям края осознавать свою значимость? – задал вопрос Олегу Кожемяко ведущий Илья Кузнецов.

– Не было бы счастья, да несчастье помогло. Владивосток набирал темпы, и все неминуемо шло к тому, что развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет проходить через наши порты. С введением санкций и блокадой западных стран мы просто начали понимать значимость Приморского края. Ощущать это стал и бизнес, это ясно по объему перевалки грузов, по тому вниманию, которое предприниматели оказывают краю, по их желанию участвовать в местных проектах, – ответил губернатор.

При этом глава региона отметил, что понимание значимых для приморцев аспектов еще только начинает складываться. Ведется работа по развитию дорог, транспортных коридоров, по ж/д развязкам, по с/х предприятиям, которые нуждаются в отмене экспортных пошлин на сою.

– Я думаю, что это понимание приходит. Заметно большое внимание президента к нашему краю, его в том числе сопровождает внимание правительства в лице Юрия Петровича Трутнева. И нам иногда гораздо легче проводить изменения, связанные с изменением законодательства, выделением тех или иных средств для развития Приморья. Сегодня вся страна действительно смотрит на Восток. Стали доступнее билеты в Москву в разных ценовых сегментах. Мы видим востребованность Владивостока в экономике и социальной жизни нашей страны, – заключил Олег Кожемяко.

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