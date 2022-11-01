Во Владивостоке женщина на «бэхе» устроила жесткое ДТП

Машины прилично пострадали. Фото: dpskontrol_125rus.

Женщина, сидящая за рулем «бэхи», влетела в другую машину, которую в результате столкновения развернуло и выбросило на тротуар. Видео, на котором видны раскуроченные авто и пострадавшая женщина, выложили очевидцы в Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Жесткое ДТП произошло 1 ноября, на спуске с Нейбута к Зеленому бульвару. Не справившаяся с управлением женщина влетела в другую машину. Она в итоге оказалась выброшена на тротуар.

На видео, снятом очевидцами аварии, видно, что женщина получила травму головы. Что со вторым водителем – непонятно. Но можно разглядеть, что машины прилично пострадали и бамперы разбились всмятку.

Очевидцы пишут, что женщина, скорее всего, была подвыпившая из-за ссоры с мужем. Они также отметили, что участники ДТП разошлись по европротоколу, а значит, дело решилось без сотрудников ГИБДД.

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